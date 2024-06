Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w ostrym tonie odniosła się do niedawnych zapowiedzi Radosława Sikorskiego. Chodzi o ograniczenie poruszania się rosyjskich dyplomatów po kraju.

Zacharowa jednoznacznie oceniła zapowiedzi Sikorskiego. „Zakaz przemieszczania się rosyjskich dyplomatów wydany przez Warszawę, jest częścią polityki antyrosyjskiej i próbą skomplikowania pracy rosyjskich dyplomatów” – powiedziała w rozmowie z RIA Novosti.

„Zrobiono to w kontekście zbliżających się wyborów do europarlamentu, ponieważ to była większa kampania kolektywnego Zachodu, mająca na celu wsparcie kandydatów usłużnych Waszyngtonowi i jak największe usunięcie niepotrzebnych kandydatów z przestrzeni politycznej” – powiedziała Zacharowa.

Zagroziła Polsce podjęciem podobnych działań. ​​”Analogiczne środki, nieważne czy będą lustrzane, symetryczne, odwetowe, zostaną zastosowane wobec polskich dyplomatów i to im się nie spodoba” – zapowiedziała.

Przypomnijmy, pod koniec maja Sikorski zapowiedział wprowadzenie restrykcji wobec rosyjskich dyplomatów. Jak wyjaśnił, to decyzja spowodowana zaangażowaniem Rosji w wojnę hybrydową przeciwko Unii Europejskiej. „Postanowiłem (…), że będą restrykcje na poruszanie się dyplomatów rosyjskich po naszym kraju” – powiedziała Sikorski.

Źr. Polsat News