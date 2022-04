Władimir Putin zagroził odcięciem dostaw gazu Europie, jeśli nie otrzyma zapłaty w rublach. Okazuje się, że niektórzy są już gotowi spełnić żądania prezydenta Rosji. Z ustaleń Bloomberga wynika, że czterech nabywców gazu z Europy zapłaciło już w rublach…

W obliczu sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję, rubel zaczął gwałtownie tracić na wartości. Jednym z lekarstw wymyślonych przez Kreml było zmuszenie odbiorców gazu do uiszczania płatności kartą. Władimir Putin ostrzegał, że w przypadku kiedy warunki te nie zostaną spełnione, Rosja wstrzyma dostawy.

We wtorek pojawiła się informacja, że Rosjanie zakręcili kurek z gazem Polsce. Z ustaleń Onetu wynikało, że powodem był brak uiszczenia płatności w rublach.

Rosyjskiego ultimatum nie spełnią prawdopodobnie też inne kraje Europy. Jednak okazuje się, że nie wszystkie… . – Czterech europejskich nabywców gazu zapłaciło już za dostawy w rublach, zgodnie z żądaniem Rosji – poinformował Bloomberg.

Agencja powołała się w tym kontekście na osobę zbliżoną do Gazpromu. Rosjanie przekonują także, że dziesięciu europejskich nabywców otworzyło już rachunki w Gazprombanku, co sugeruje chęć zapłaty w rublach.

Dziennikarze informują, że Kreml może odciąć kolejne kraje od dostaw gazu, jeśli zdecydują się odrzucić warunki Putina. Najbliższym terminem ma być połowa maja, kiedy upływa termin kolejnych płatności.

