Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który w poprzedni piątek zajechał drogę innemu uczestnikowi ruchu drogowego na jednej z głównych ulic Wałbrzycha. Następnie rozbił kijem szybę boczną w jego pojeździe oraz kierował w stosunku do pokrzywdzonego groźby karalne. Śledczy potraktowali to zachowanie jako jako występek o charakterze chuligańskim.

Do zdarzenia doszło w poprzedni piątek przed południem. 32-latek poruszający się samochodem osobowym zajechał drogę innemu użytkownikowi drogi, zatrzymał swój pojazd, a następnie wyciągnął z niego kij i rozbił nim boczną szybę drugiego z samochodów. Następnie skierował groźby karalne w stosunku do 28-letniego wałbrzyszanina, wsiadł do swojego pojazdu i odjechał z miejsca zdarzenia.

Tego samego dnia do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zgłosił się pokrzywdzony. Policjanci zabezpieczyli nagranie z wideorejestratora i przyjęli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw oraz szeregu wykroczeń w ruchu drogowym. Podejrzany przez kilka dni ukrywał się przed organami ścigania. Ostatecznie we wtorek wieczorem mundurowi go zatrzymali i wczoraj doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu,. Tam usłyszał zarzuty.

32-latek odpowie teraz przed sądem za rozbicie szyby w samochodzie, kierowanie gróźb karalnych w stosunku do pokrzywdzonego oraz popełnienie w tym samym czasie szeregu wykroczeń w ruchu drogowym – za co na dłuższy czas może teraz utracić prawo jazdy. Grozi mu również kara pozbawienia wolności do lat 5.

Podczas czynności procesowych podejrzany przyznał się do winy. Mężczyzna decyzją prokuratury ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz objęty został dozorem policyjnym.

Źr. Policja Wałbrzych