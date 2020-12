Od 28 listopada obowiązują przepisy zakazujące spotkań powyżej pięciu osób. Nie dotyczy to między innymi domowników, a także miejsc pracy. Co jeszcze się zmieniło?

Od 28 listopada do 27 grudnia obowiązują obecnie wprowadzone przepisy zakazujące spotkań powyżej pięciu osób. To oczywiście element walki z pandemią koronawirusa. Przepisy zahaczają o Wigilię oraz święta Bożego Narodzenia. Oznacza to, że będziemy mogli te dni spędzić jedynie w gronie najbliższych.

Oczywiście warto pamiętać, że przepisy dotyczą nie tylko świąt. Nie można organizować między innymi imprez, urodzin, imienin czy innych uroczystości rodzinnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których obecne są jedynie osoby wspólnie zamieszkujące – w takiej sytuacji liczba osób przebywających razem może być większa.

Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądał tegoroczny Sylwester. Obecne przepisy obowiązują bowiem do 27 grudnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że decyzje w tej sprawie będą zapadały w zależności od rozwoju pandemii w Polsce.

Nie wiadomo, w jaki sposób ma być kontrolowane przestrzeganie ograniczeń spotkań. Wiadomo natomiast, że za złamanie zakazu grozi mandat od 20 do nawet 500 złotych.

