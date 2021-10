Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Paulo Sousa otrzymał pozytywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Szkoleniowiec reprezentacji Polski przebywa w izolacji w Portugalii, ale wiele wskazuje na to, że zdąży wrócić do zdrowia do czasu zgrupowania kadry.

Paulo Sousa przebywał ostatnio w Anglii, gdzie spotkał się między innymi z Matty Cashem. Gdy wrócił do Portugalii poczuł się gorzej i wykonał test antygenowy, z którego wynikało, że szkoleniowiec jest zakażony koronawirusem. Informację potwierdził test PCR. „Selekcjoner, który w ubiegłym tygodniu przebywał w Anglii, po powrocie do swojego domu w Portugalii poczuł się gorzej i wykonał szybki test antygenowy, który dał wynik pozytywny. Wykonany dziś test PCR potwierdził zakażenie” – poinformował PZPN w oficjalnym komunikacie.

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych pozostanie teraz w Portugalii, gdzie poddał się izolacji, zgodnie z tamtejszymi przepisami sanitarnymi.

Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski poinformował, że obecność Sousy na zgrupowaniu kadry na ten moment nie jest zagrożona. „Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, to nie powinno być problemu z jego udziałem w zgrupowaniu przed meczami z Andorą i Węgrami, które rozpocznie się 8 listopada” – powiedział.

Żr.: Łączy nas piłka, TVP Info