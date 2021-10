Wiele wskazuje na to, że już podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski Matty Cash może być do dyspozycji Paulo Sousy. Zawodnik czeka już tylko na dokumenty, których załatwienie powinno być czystą formalnością. Sam szkoleniowiec w rozmowie z WP SportoweFakty nie ukrywa, że jest do piłkarza bardzo pozytywnie nastawiony.

We wtorek Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo. W obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa PZPN Cezarego Kuleszy akt uznania podpisał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Nie oznacza to jeszcze, że zawodnik Aston Villi może zagrać w reprezentacji Polski – konieczne jest jeszcze otrzymanie dokumentów, w tym paszportu. Wiele wskazuje jednak na to, że wydarzy się to szybko.

Oznacza to, że Matty Cash może być do dyspozycji Paulo Sousy już podczas najbliższego zgrupowania, gdy kadra zagra z Andorą i Węgrami. Sam szkoleniowiec w ostatnich dniach spotkał się zresztą jeszcze w Anglii z zawodnikiem i jego rodziną. Jednym z tematów rozmowy była kwestia roli piłkarza w biało-czerwonej drużynie.

W rozmowie z WP SportoweFakty Paulo Sousa nie ukrywał, że wiążę z Cashem duże nadzieje. „Mamy konkretne zadanie do wykonania na już. Matty to dla nas kolejna szansa. Gracze, którzy często grają w Premier League, jak Bednarek, Klich czy właśnie Cash mogą kadrze dać bardzo dużo. Ta liga wymaga najwyższych umiejętności pod wieloma względami. Fizycznie jest bardzo trudna, ale przecież nie tylko pod tym względem” – powiedział.

Sousa: „jego głowa i serce są już z nami”

Paulo Sousa powiedział, że zarówno Matty Cash, jak i jego rodzina, są mocno związani z Polską. „Widać było w tych ludziach dumę, że mają polskie korzenie. Oczywiście mówimy o korzeniach od strony mamy, ale tata i Matty też są zżyci, mocno przejęci tą polską kwestią. Zobaczyłem, że dla rodziny i dla samego piłkarza kwestia gry dla Polski to coś, do czego podchodzą z wielkim entuzjazmem” – powiedział.

Zdaniem szkoleniowca, zawodnik głową i sercem jest już w drużynie Biało-Czerwonych. „Zresztą, to samo ja i mój sztab widzieliśmy u polskich piłkarzy od początku naszej pracy tutaj. Gdy zaczęliśmy rozmowy przez zoom czy teamsy na przykład. Od nich wręcz biła chęć gry dla Polski, duma, że są częścią kadry. W Londynie to samo zobaczyłem u Casha. Zobaczyłem, ze jego głowa i serce są już z nami, z reprezentacją Polski” – mówił Sousa.

Żr.: WP SportoweFakty