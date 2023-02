Artur Celiński, politolog, nagrał gigantyczną kolejkę, którą napotkał w Kuźnicach. Niektórzy ludzie stali w niej nawet cztery godziny.

Zakopane o tej porze roku przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Świadczą o tym zdjęcia i nagrania ze stolicy Tatr. Niedawno publikowaliśmy film z Gubałówki, gdzie na zjazd kolejką na dół czekało kilkaset osób.

Teraz do sieci trafił kolejny film. Tym razem zarejestrowany w Kuźnicach, czyli części Zakopanego. Na miejscu znajduje się dolna stacja kolei linowej na Kasprowy Wierch, czyli jedną z największych atrakcji turystycznych „Zakopca”.

Na nagraniu widać gigantyczną kolejkę, w której stoi, nawet na oko, kilkaset osób. Ludzie czekają na wjazd na górę, jednak wszystko posuwa się stosunkowo powoli.

Zakopane: kolejka gigant na Kasprowy Wierch

– Pierwszy błękit nieba w tym roku i tłumy w kolejce na kolejkę na Kasprowy – napisał na Twitterze Artur Celiński, który opublikował film z Kuźnic w mediach społecznościowych.

Tłumy czekały przed kasą biletową, aby ruszyć w 20-minutową podróż na szczyt. Wagon mieszczący od 30 do 60 osób wyrusza z Kuźnic w stronę Myślenickich Turni. Tam trzeba się przesiąść, by wyruszyć bezpośrednio do celu. Turystów było tak wielu, że niektórzy czekali na wjazd na górę nawet od 3,5 do 4 godzin.

Co istotne, kolejek można uniknąć… Wystarczy zaopatrzyć się w bilet na górę kupując go w formie online. Wejściówkę można nabyć także w biletomacie.

Pierwszy błękit nieba w tym roku i tłumy w kolejce na kolejkę na Kasprowy. pic.twitter.com/ybTeTyUSw5 — Artur Celiński (@ArturCelinski) February 15, 2023

