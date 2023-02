Zakopane o tej porze roku jest niezwykle oblegane. Świadczy o tym nagranie z Gubałówki, które opublikował „Tygodnik Podhalański”. Takich scen nie widziano tam od dawna.

Gubałówka to jedno z najbardziej popularnych miejsc w Zakopanem. Turyści, którzy udają się na górę chcą przede wszystkim zobaczyć przepiękną panoramę Tatr, ale również skosztować lokalnych przysmaków w znajdujących się tam restauracjach.

Każdego dnia Gubałówka przeżywa prawdziwe oblężenie. Odwiedzają ją tysiące turystów. Na górę można dostać się pieszo, idąc jednym ze szlaków lub wjechać kolejką. Wcześniej, w stacji na samym dole, trzeba zaopatrzyć się jednak w bilety, ponieważ wjazd na Gubałówkę jest płatny.

Ostatnio do internetu trafiło nagranie zarejestrowane na górze. Opublikował je „Tygodnik Podhalański”. Widać na nim gigantyczną kolejkę ludzi, którzy czekają na zjazd na dół.

Zakopane: takich scen na Gubałówce dawno nie było

Na nagraniu, które opublikował „Tygodnik Podhalański” widać ogromną kolejkę. Ludzie czekają na to, aby dostać się do stacji i zjechać na dół, by wydostać się z Gubałówki. – Gigantyczna kolejka do zjazdu z Gubałówki. Na szczęście w miarę szybko się przesuwa – czytamy na stronie „Tygodnika Podhalańskiego”.

Pod opublikowanym nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Niektórzy z internautów drwili, że pomimo tego, iż w Polsce panuje wysoka inflacja i kryzys, nasi rodacy wciąż ochoczo wyjeżdżają do ośrodków turystycznych. – A niby bieda w Polsce – napisał jeden z internautów.

