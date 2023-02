Dawid Kubacki i Piotr Żyła wygrali pierwszy w historii konkurs duetów Pucharu Świata. Na konta naszych skoczków wpłynie gigantyczna kwota pieniędzy.

Dawid Kubacki i Piotr Żyła uradowali polskich kibiców. Skoczkowie wygrali, organizowany pierwszy raz w historii, konkurs duetów Pucharu Świata. Nasi rodacy tworzyli zespół i okazali się bezkonkurencyjni.

Kubacki, we wszystkich trzech próbach, lądował na 127. metrze. Piotr Żyła, który tworzył duet ze swoim reprezentacyjnym kolegą, niewiele mu ustępował. Zawodnicy objęli prowadzenie już na półmetku zawodów i nie oddali go do samego końca.

Okazuje się, że dla zwycięzców pierwszego w historii turnieju duetów Pucharu Świata organizatorzy przygotowali wysoką nagrodę finansową. Oznacza to, że na konta Polaków wpłynie gigantyczna kasa, która rzecz jasna im się należy.

Kubacki i Żyła z gigantyczną kasą za zwycięstwo!

Ile zarobią nasi skoczkowie za zwycięstwo w konkursie duetów? Kubacki i Żyła za triumf zgarnął, do podziału, kwotę w wysokości 22 tysięcy franków szwajcarskich. Oznacza to, że zarobili łącznie, w przeliczeniu na naszą walutę, kwotę oscylującą w granicach 106 tysięcy złotych.

– Jupi! Wygrali Hamerykański super team – napisał, w swoim zresztą stylu, Piotr Żyła na Facebooku komentując zwycięskie zawody w amerykańskim Lake Placid.

Przeczytaj również: