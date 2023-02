Katarzyna Dowbor udzieliła wywiadu dla Polsat Go. Podczas rozmowy opowiedziała o problemach, z jakimi borykał się program „Nasz nowy dom”.

Katarzyna Dowbor to prowadząca niezwykle popularny program „Nasz nowy dom”. Produkcja jest emitowana na antenie telewizji Polsat, a jej celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rodziny są klasyfikowane do programu, a następnie Katarzyna Dowbor, oceniając zaistniałą sytuację, decyduje czy ich dom lub mieszkanie zostaną wyremontowane przez profesjonalną ekipę budowlaną. Misja programu jest więc niezwykle szlachetna, co cenią widzowie, którzy ochoczo zasiadają przed telewizorami, aby go oglądać.

Ostatnio, w rozmowie z Polsat Go, Katarzyna Dowbor ujawniła jednak, że program „Nasz nowy dom” miał swoje problemy. Potrzebna była interwencja telewizji Polsat, która podała twórcom pomocną dłoń.

Katarzyna Dowbor o problemach programu „Nasz nowy dom”

Dziennikarka przyznała, że w związku z szalejącą informacją problemy dotknęły także twórców programu emitowanego na antenie telewizji Polsat. Okazuje się bowiem, że wzrost cen materiałów budowlanych „dobił” ekipę „Nasz nowy dom”.

– Trochę nas dobiły ceny materiałów budowlanych – powiedziała szczerze prowadząca. Po chwili dodała jednak, że na wysokości zadania stanął Polsat, którego włodarze zdecydowali się wesprzeć finansowo twórców. – Ale Polsat stanął na wysokości zadania i dołożył nam środków. Staramy się tak gospodarować tym, co mamy, żeby na wszystko starczyło – oznajmiła Katarzyna Dowbor.

W rozmowie z Polsat Go prowadząca wspominała także swoje początki z programem. Zdradziła, że był to dla niej niezwykle trudny czas, ponieważ do każdej sprawy podchodziła bardzo emocjonalnie. Przejmowała się każdą historią oraz losem bohaterów. Z czasem zmieniła jednak podejście i choć nadal ma w sercu każdą osobę, której pomaga, to stara się łapać potrzebny dystans.

Przeczytaj również: