Tygodnik Podhalański opublikował materiał wideo zarejestrowany podczas majówki w Zakopanem. Kolejka, którą widać na nagraniu to prawdziwy gigant.

Na weekend majowy Polacy jak zwykle rozjechali się po kraju. Jedni wybrali morze, inni głuszę, a inni góry, np. polskie Tatry. Zakopane, jak zwykle w tym okresie, przeżywa prawdziwe oblężenie.

Świadczy o tym zresztą nagranie, które na swoich profilach społecznościowych zamieścił Tygodnik Podhalański. Na filmie widać kolejkę, jaka w Kuźnicach oczekuje na wejście na Kasprowy Wierch oraz na szlaki na Halę Gąsienicową.

Ten „ogon” to prawdziwy gigant, a dziennikarze popularnego na Podhalu medium podają, że czas oczekiwania na wejście na górę, w obliczu takiej kolejki, to ok. 3 godzin.

Majówka w Zakopanem. Kolejka na Kasprowy

– O godz. 9:30 miała już ponad 250 metrów, to oznacza ok. 3 godzin czekania. Długa kolejka utworzyła się też przed wejściem na szlaki na Halę Gąsienicową. Niewiele brakuje, aby końcówki tych dwóch kolejek połączyły się – podają dziennikarze Tygodnika.

– Nigdy bym nie stała w takiej kolejce. Szkoda czasu. Taniej piechotą i jakie piękne widoki z każdym metrem wyżej – napisała jedna z internautek pod opublikowanym w sieci nagraniem.

