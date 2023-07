„Tygodnik Podhalański” publikuje wymowne nagrania z Zakopanego. Miasta jest dosłownie sparaliżowane przez korki drogowe.

Zakopane to jedna z najpopularniejszych turystycznych lokalizacji w całej Polsce. Nasi rodacy chętnie odwiedzają to miasto, które oferuje ogrom atrakcji. Jest również bazą wypadową do okolicznych miejscowości oraz szlaków turystycznych.

Ma to jednak swoje konsekwencje. Są one odczuwalne przede wszystkim dla mieszkańców Zakopanego, którzy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, m.in. w ruchu drogowych.

Niedawno „Tygodnik Podhalański” opublikował na swoim profilu w serwisie Facebook wymowne nagranie. Widać na nim, jak wygląda obecnie centrum stolicy polskich Tatr. Paraliżują je ogromne korki na drogach.

– Duże korki w tym rejonie pojawiają się i znikają. Gdy przed godz. 12 szliśmy w stronę Jaszczurówki zakorkowana była nawet ul. Chałubińskiego i Zamoyskiego, po 10 minutach zator zniknął – podaje „Tygodnik Podhalański”.

