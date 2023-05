Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 25-latka, który w niedzielę na terenie jednej z posesji zaatakował nożem swojego 43 letniego znajomego. Ranny mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku licznych obrażeń, a jego zakrwawione zwłoki leżały na posesji. Sprawcę zabójstwa funkcjonariusze zatrzymali w momencie, kiedy… cały zakrwawiony spał w swoim domu.

W niedzielę po południu policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z posesji w Opolu Lubelskim znaleziono zakrwawionego mężczyznę bez oznak życia. Kiedy pod wskazany adres przybyli funkcjonariusze, informacja się potwierdziła. Na miejscu ujawnili ciało 43 letniego mężczyzny z licznymi ranami na ciele. Wszystko wskazywało na to, że doszło do jego zabójstwa.

Do działań natychmiast przystąpili kryminalni. Ustalenia śledczych wskazywały, że zbrodni mógł dokonać znajomy ofiary, 25 letni mieszkaniec gminy Opole Lubelskie. Kiedy pojechali do jego mieszkania, zastali go śpiącego jak gdyby nigdy nic. Był zakrwawiony. W jego mieszkaniu funkcjonariusze odnaleźli również zakrwawiony nóż.

25-latka zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie, gdzie trzeźwiał. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał już na koncie podobne przestępstwo, za które odbył karę pozbawienia wolności.

25-latka po wytrzeźwieniu poddano dalszym czynnościom. Usłyszał zarzuty zabójstwa przy użyciu noża w warunkach recydywy. Wczoraj Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źr. Policja