Szokujące doniesienia słowackich mediów. Doszło do zamachu na premiera tamtejszego rządu – Roberta Fico.

Tamtejsze media podają, że kilka strzałów padło przed domem kultury w miejscowości Handlová. To tam na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się słowacki rząd, na czele którego stoi Robert Fico.

‼️ Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony – Reuters pic.twitter.com/VBJOw5XUYR — 🇺🇦 Ukraine 🤝 Belarus ⬜️🟥⬜️ (@Propeertys) May 15, 2024

Po zakończonym posiedzeniu Fico wyszedł do ludzi i wtedy miał zostać postrzelony. Słowackie media informują, że premier natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa obecnie. Wiadomo również, że napastnik, który strzelał do polityka został zatrzymany przez policję.

Ważne! Według wstępnych informacji premier Słowacji Robert Fico został postrzelony. — Łukasz Bok (@LukaszBok) May 15, 2024

