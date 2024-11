Internauci są oburzeni okropnym incydentem na cmentarzu w Śmiechowie (dzielnicy Wejherowa). Lokalny portal pokazał zdjęcie zanieczyszczonego grobu. Rodzina zmarłego zwróciła się o pomoc do policji.

O bulwersującej sprawie poinformował portal Nadmorski24.pl. Na stronie medium na Facebooku zamieszczono zdjęcie nadesłane przez czytelnika. „Jeżeli to prawda, to brak słów (…) Nagrobek wysmarowany odchodami” – napisali dziennikarze. „Sytuacja z dzisiaj rana na cmentarzu na Śmiechowie”.

Zdjęcie ukazujące zanieczyszczony pomnik wywołało poruszenie w sieci. Internauci nie ukrywają oburzenia. „Szok jakim trzeba być człowiekiem żeby zrobić coś takiego”, „DNA i sprawca zostanie znaleziony”, „Nawet gdyby ten człowiek zrobił coś złego swojej rodzinie, to za swoje czyny odpowiedział już przez Bogiem” – piszą internauci.

Zdjęcia zanieczyszczonego grobu obiegły siec. Internauci są oburzeni

„Powinno być zamontowanych więcej kamer. Kradzieże i wandalizm jest nie akceptowany na cmentarzach a szczególnie w święto… Choć Bóg wie co zrobił ten człowiek to nie oznacza, że można od tak bezcześcić jego grób. Nikt z nas nie jest idealny a osoba, która to zrobiła powinna za to odpowiedzieć” – domaga się jeden z komentujących.

Początkowo do policji nie wpłynęło żadne zgłoszenie, a z racji wielkości metropolii w Wejherowie, funkcjonariusze mieli problem z ustaleniem, czy zanieczyszczony pomnik pochodził stamtąd.

W piątkowe popołudnie jednak rodzina zmarłego postanowiła zgłosić sprawę funkcjonariuszom. „Mogę potwierdzić, że zgłosiła się do nas rodzina zmarłego. Nadal trwają czynności w tej sprawie” – poinformowała rzeczniczka prasowa policji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, asp. sztab. Anetta Potrykus, w rozmowie z o2.pl.

