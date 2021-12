Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o decyzji ws. przełożonych żołnierza, który uciekł na Białoruś. Reakcja resortu jest stanowcza i twarda.

Media rozpisują się na temat żołnierza, który uciekł na Białoruś wcześniej stacjonując wraz z polskim wojskiem przy polsko-białoruskiej granicy. Jakby tego było mało, niedługo później w sieci pojawiło się nagranie z udziałem mężczyzny, który w rozmowie z białoruską dziennikarką opowiadał niestworzone historie idealnie wpisując się w tamtejszą propagandę.

Jeszcze wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak informował, że żołnierz, który zdezerterował złożył wypowiedzenie z pracy. Miał również kłopoty z prawem. „Żołnierz, który wczoraj zaginął miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada” – napisał.

Okazuje się, że wyjaśnienia musiały do ministra dotrzeć, ponieważ ws. przełożonych żołnierza zapadły ostateczne decyzje. Komunikat w tej sprawie podano na profilu społecznościowym MON na Twitterze. „Po odebraniu meldunku od gen. dyw. K. Radomskiego dowódcy @16Dywizja, min. @mblaszczak podjął decyzję o odwołaniu ze stanowisk przełożonych żołnierza, który znalazł się na Białorusi. Odwołani zostali dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca 2 dywizjonu w Węgorzewie” – napisano.

Informację ws. żołnierza, który uciekł na Białoruś podała również polska Żandarmeria Wojskowa. „Wobec żołnierza Emila C., który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby, zostanie wszczęte śledztwo w kierunku art. 339 § 3 kk – dezercja kwalifikowana, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Dowódca @16 Dywizja” – napisali jej przedstawiciele w oficjalnym komunikacie.