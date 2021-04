Serwis Weszło.com podaje, że zapadła decyzja ws. szczepień dla piłkarzy reprezentacji Polski oraz sportowców, którzy wyjadą na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Oficjalna informacja w tej sprawie ma zostać przekazana w środę.

O tym mówiło się od dłuższego czasu. Eksperci, a nawet przedstawiciele PZPN sugerowali, że należałoby zaszczepić piłkarzy reprezentacji Polski, którzy wezmą udział w tegorocznym Euro. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do sytuacji, w której część zawodników, w przypadku ewentualnego zakażenia koronawirusem, nie pojedzie na turniej.

Serwis Weszło.com podaje, że decyzja w tej sprawie zapadła. Zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski oraz sportowcy, którzy wezmą udział w IO w Tokio, przyjmą szczepionki przeciwko Covid-19.

„Reprezentacja Polski i wszyscy olimpijczycy, którzy pojadą do Tokio, zostaną zaszczepieni. To już pewna informacja, oficjalnie zostanie ona podana do wiadomości publicznej w środę, na specjalnej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Bońka i Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego” – czytamy na Weszlo.com.

O tym, że Zbigniew Boniek prowadzi rozmowy w tej sprawie pisał pod koniec marca dziennikarz meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk. „UEFA planuje, aby wszystkie reprezentacje biorące udział w EURO 2021, były zaszczepione. Dodatkowo PZPN i Zbigniew Boniek, bez względu na te plany, toczy osobne rozmowy w kraju, aby przed turniejem zaszczepić reprezentantów Polski” – informował wówczas.

DUŻY NEWS‼️ UEFA planuje, aby wszystkie reprezentacje biorące udział w EURO 2021, były zaszczepione.



Dodatkowo PZPN i Zbigniew Boniek, bez względu na te plany, toczy osobne rozmowy w kraju, aby przed turniejem zaszczepić reprezentantów Polski:https://t.co/TQURsxLEVh — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) March 24, 2021

źródło: Weszło.com, Twitter/Tomasz Włodarczyk