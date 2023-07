Na trasie S8 w Starych Babicach w powiecie warszawskim zachodnim zapalił się autokar. Podróżowały nim dzieci. Na szczęście wszyscy zdołali opuścić pojazd i nikt nie doznał obrażeń. Nad ogniem udało się szybko zapanować.

„Wszystkie osoby podróżujące tym autokarem są bezpieczne. Są 50 metrów od pojazdu” – przekazała st. sekc. Katarzyna Urbanowska, oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Gdy tylko kierowca zauważył, że autokar zaczyna się palić, zatrzymał pojazd i zarządził ewakuację.

Przedstawicielka policji poinformowała, że pomógł też kierowca pojazdu jadącego za autobusem. To on zauważył dym i dał znak, by pojazd się zatrzymał.

Na trasie S8 między ul. Połczyńską a Lazurową doszło do pożaru autobusu turystycznego. Na czas działań straży pożarnej jesteśmy na miejscu, dbając o bezpieczeństwo. Obecnie ruch odbywa się 2 pasami w kierunku Białegostoku. Osób rannych brak #pomagamyichronimy pic.twitter.com/j9egH9r43Q — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 29, 2023

Urbanowska dodała, że jedna osoba podtruła się dymem, ale nic jej nie zagraża. To właśnie kierowca pojazdu jadącego za autobusem. Podtruł się dymem, gdy starał się gasić płonący autokar.

Ogień udało się opanować. Ostatecznie nikt nie odniósł obrażeń.

Autokar z 51 dziećmi i pięcioma dorosłymi jechał z województwa świętokrzyskiego nad morze.

