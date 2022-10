Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Wąsik poinformował, że Straż Graniczna otrzymała kolejne środki finansowe, aby specjalna zapora perymetryczna powstała na kolejnym odcinku polskiej granicy. Dotychczas wybudowano ją na całej granicy z Białorusią.

„Straż Graniczna uzyskała nowe środki na budowę zapory perymetrycznej na całej granicy z obwodem kaliningradzkim” – powiedział Wąsik na antenie Polskiego Radia 1. „W przyszłorocznym budżecie są pieniądze na to, by w miarę szybko zbudować zaporę elektroniczną, tak by bardzo mocno monitorować tę granicę” – powiedział. Wąsik dodał, że na chwilę obecną wystarczy zapora elektroniczna i nie ma potrzeby budowania innej.

Czytaj także: Rosjanie zaatakują Baltic Pipe?! „To mogło być przygrywką do ataku”

Dotąd zapora powstała na granicy z Białorusią, przez którą reżim Łukszenki starał się przepychać nielegalnych imigrantów na teren Polski w celu destabilizacji sytuacji. Wąsik przyznał, że rząd obawia się, iż kryzys na granicy polsko-białoruskiej może eskalować na wiosnę przyszłego roku.

„Musimy stać twardo i pokazywać opór” – stwierdził Maciej Wąsik. Zaznaczył przy tym, że następne ataki na polską granicę ze strony Białorusi są wręcz pewne.

Czytaj także: Rosjanie motywują żołnierzy jadących na front…piosenką. Internauci pękają ze śmiechu [WIDEO]

„Państwo polskie stoi twardo na granicy, stoi tam Straż Graniczna, nadal jest Wojsko Polskie. Pilnujemy granicy i będziemy jej pilnować. Nie przejdą tamtędy żadne grupy nielegalnych imigrantów, które przyślą Aleksandr Łukaszenka i białoruskie służby. Aczkolwiek musimy włożyć w to dużo wysiłku, a także dokończyć zaporę perymetryczną” – powiedział Wąsik.

Źr. dorzeczy.pl