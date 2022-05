Dziennikarka TVP Info zapytała Donalda Tuska o kwestię opłat za rosyjski gaz za czasów rządów PO-PSL. Lider Platformy Obywatelskiej przekonuje, że nie prowadził prorosyjskiej polityki. – Waszą rolą jest informować, a nie robić ludziom wodę z mózgu – zaapelował.

Donald Tusk został zapytany o ceny dostaw gazu podczas swojej konferencji prasowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dziennikarka TVP Info zwróciła uwagę, że w 2010 roku koalicja PO-PSL zawarła szeroką umowę, która jej zdaniem pogłębiała nasze uzależnienie od rosyjskiego gazu. W tym kontekście zestawiła ją z obecną polityką wycofywania się z dostaw tego surowca z Rosji.

Tusk od razu podkreślił, że tezy wskazane w pytaniu są jego zdaniem nieprawdziwe. – Zastanawiam się, czy tak sama pani kreuje tę fałszywą rzeczywistość, czy na tym polega ta przykra robota. Ale współczuję – stwierdził.

– Już tysiąc razy tłumaczyłem, na czym polegała polityka gazowa mojego rządu, i (jak) trzeba było naprawiać ten historyczny błąd, jaki popełnił ówczesny, jeszcze za pierwszych rządów PiS-u minister (skarbu państwa Wojciech – red.) Jasiński – wyjaśnił.

W opinii Tuska jego rząd zrobił wiele, by uniezależnić Polskę od dostaw rosyjskiego gazu. -Działania mojego rządu polegały dokładnie na tym, żeby ten gaz z Rosji mniej nas uzależniał, żebyśmy mniej płacili, niż to, co wynegocjował pan Jasiński i równocześnie zbudowaliśmy gazoport, zwiększyliśmy prawie dwukrotnie objętość magazynową na gaz, doprowadziliśmy do rewersu fizycznego na Jamale – stwierdził.

Na koniec szef PO zwrócił się do dziennikarki z apelem. – Bardzo prosiłbym wszystkich dziennikarzy, niezależnie od tego, gdzie pracujecie, wszystkie dziennikarki, niezależnie od tego, gdzie pracujecie i kto wam płaci, żeby wykluczyć takie niepotrzebne i takie ewidentne kłamstwo. Naprawdę, waszą rolą jest informować, a nie robić ludziom wodę z mózgu – podkreślił.