Spowiedź do sakrament, który od zawsze wzbudza wiele pytań i wątpliwości. Ostatnio odniósł się do niego popularny w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur. Został on zapytany o to, czy spowiedź w domu jest możliwa.

Sakrament pokuty i pojednania należy do jednych z najważniejszych w Kościele katolickim. Tradycyjnie odbywa się on w konfesjonale w kościele, ale oczywiście nie jest to jedyny sposób. Ostatnio na TikToku odniósł się do tego popularny w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur, który został zapytany o to, czy spowiedź w domu jest możliwa.

Odpowiedź była twierdząca, aczkolwiek oczywiście muszą zajść ku temu konkretne warunki. „Spowiedź w domu jest możliwa. Na przykład podczas odwiedzin chorego. Tak samo możliwa jest spowiedź w szpitalu czy innym miejscu, gdy jest pilna potrzeba sakramentu” – wyjaśnił kapłan.

Temat ten był często poruszany przy okazji pandemii COVID-19, gdy wiele kościołów pozostawało zamkniętych. Duchowni wówczas przypominali o żalu doskonałym, który ma zgładzać grzechy bez obecności kapłana. Pisze o nim Katechizm Kościoła Katolickiego. Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem z miłości”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” – czytamy.

