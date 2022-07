Jerzy Bończak, mimo emerytury, wciąż pozostaje aktywny zawodowo. W ostatnim czasie zapytano go o rosnące ceny i koszty, między innymi ogrzewania. Aktor odpowiedział w swoim stylu.

Jerzy Bończak jest doskonale znany polskim widzom. Jego niezapomniane role, między innymi Chrostowicza z „Misia” czy Krzysztofa Manca z serialu „Alternatywy 4”, przyniosły mu ogromną popularność. Obecnie aktor jest na emeryturze, ale wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Chętnie też poświęca się rodzinie, wypoczywa z nią między innymi w swoim domu na Warmii, gdzie może odpocząć od zgiełku miasta.

Ostatnio „Fakt” zapytał aktora, jak radzi sobie z rosnącymi cenami. Zapytano go między innymi, czy zimą również będzie jeździł do swojego domu w związku z rosnącymi cenami paliw czy kosztami energii. Jerzy Bończak odpowiedział w swoim stylu. „Będę zbierał chrust, zgodnie z zaleceniami rządu, bo jestem takim obywatelem posłusznym i w związku z tym będę się starał słuchać zaleceń rządu, bo to mi sprawia ogromną przyjemność” – powiedział.



Jerzy Bończak odpowiedział także na pytanie, czego sobie życzy z okazji 73. urodzin. „Żebym dożył przyszłych urodzin w zdrowiu, formie i chęci do pracy, którą jeszcze mam. I by tego mi nigdy nie brakowało” – stwierdził.

Źr.: Fakt