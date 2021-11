Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn opublikował w czwartek serię tweetów na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Poinformował, że ryzyko dużego szturmu imigrantów podczas polskiego Święta Niepodległości jest bardzo prawdopodobne.

Żaryn poinformował, że w obozowisku w Kuźnicy trwają działania propagandowe. „Dzisiaj widzimy bardzo mocno, że ci migranci, którzy koczują przy Kuźnicy Białostockiej wprost skupiają się na działaniach propagandowych. W tej chwili trwa tam happening pod hasłem „Sorry Poland”. Jest to forma – jak twierdzą – przeproszenia Polski za zniszczenia zapór granicznych i akty agresji” – powiedział.

Dodał, że w tych działaniach widoczne są „bardzo mocno eksploatowane dzieci, które są wykorzystywane do różnych nagrań propagandowych, do trzymania transparentów”. „Traktujemy to jako kolejną akcję gry emocjami” – zaznaczył.

Zapytany o to, jak duże jest ryzyko, że w czwartek dojdzie do większego szturmu na granicę ze strony migrantów, zaznaczył że „ten scenariusz traktowany jest jako bardzo prawdopodobny”. „Dzisiaj część sił jest gdzie indziej, mamy też duże wydarzenia państwowe, więc taki scenariusz bierzemy pod uwagę i jest on jest dla nas wiarygodny” – powiedział.

Jednocześnie dodał, że próby masowego wejścia do Polski i niszczenia zapór granicznych odbywają się codziennie. „Nie spodziewamy się niczego nowego, ale spodziewamy się wyzwań w tym dniu” – zaznaczył.

Dziś migranci koczujący przy granicy RP skupiają się na akcji propagandowej. Kluczową rolę pełnią dzieci.



Gra emocjami prowadzona jest pod kontrolą białoruskich służb.



