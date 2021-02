Wiele wskazuje na to, że Kamil Grosicki wreszcie zmieni klub i odejdzie z West Bromwich Albion. Potencjalny transfer jest jednak mocno zaskakujący.

Sytuacja Kamila Grosickiego nie należy do godnych pozazdroszczenia. Nasz rodak pełni marginalną rolę w występującym na poziomie Premier League West Bromwich Albion. Gra dość sporadycznie, dlatego nie dziwi, że od kilku miesięcy mówi się o tym, iż powinien poszukać nowego klubu. Szczególnie w kontekście zbliżającego się Euro.

Niedawno w mediach pojawiła się informacja dotycząca potencjalnych kierunków transferowych, które mógłby obrać „Grosik”. Zważając na to, że w większości krajów okienko transferowe jest już zamknięte, dostępnych opcji pozostaje mu stosunkowo niewiele.

Zainteresowanie Polakiem wyraża… Legia Warszawa. Co ciekawe, okazuje się, że transfer reprezentanta naszego kraju do „Wojskowych” wcale nie jest nierealny. Informuje o tym serwis internetowy legia.net.

Kamil Grosicki w Legii?!

„Po dwóch dniach względnej ciszy coś drgnęło w temacie sprowadzenia Kamila Grosickiego do Legii. Jak udało nam się ustalić, temat jest aktualny i jest szansa, że zostanie sfinalizowany po myśli zawodnika i Legii” – czytamy na stronie internetowej legia.net.

Dziennikarze portalu nie ukrywają jednak, że Grosicki ma wysokie wymagania finansowe i to stanowi główny „problem” w toku negocjacji. „Wszystko już zależy tylko i aż od pieniędzy. Jeśli przy Łazienkowskiej się znajdą, to Grosicki zostanie zawodnikiem mistrza Polski. Temat nie będzie łatwy do zrealizowania, ale na pewno nie niemożliwy, co już jest dobrą informacją” – czytamy.

Grosickiemu zależy na zmianie klubu ze względu na zbliżające się Euro. Skrzydłowy chce wyjechać na turniej, jednak bez regularnych występów będzie mu o to bardzo trudno.