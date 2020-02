Pełną parą ruszyła kampania przed majowymi wyborami prezydenckimi. Czy szanse na wejście do II tury ma Władysław Kosiniak-Kamysz? Wątpliwości w tej kwestii nie ma Magdalena Sobkowiak, szefowa sztabu kandydata ludowców, która rozmawiała z „Rzeczpospolitą”.

Na zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej i zażartą rywalizację w drugiej turze wskazują sondaże przed wyborami prezydenckimi. Odbędą się one w naszym kraju 10 maja. Wśród głównych rywali obecnego prezydenta znajdują się Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Krzysztof Bosak.

Sondaże wskazują jasno, że do drugiej tury rywalizacji na ten moment weszliby Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska. Do końca kampanii wyborczej pozostało jednak dużo czasu i nie jest wykluczone, że inni kandydaci zdobędą większe poparcie. Wątpliwości w tej kwestii nie ma szefowa sztabu Władysława Kosiniaka Kamysza, Magdalena Sobkowiak, która jest przekonana, że do drugiej tury wejdzie właśnie lider ludowców.

Jak wyznała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, Polacy potrzebują prezydenta, który będzie pochodził spoza dwóch głównych ugrupowań. „Prezydent powinien pochodzić spoza duopolu. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie prezydentem, który będzie dobre projekty popierał, ale złe blokował” – powiedziała. „Jestem przekonana, że to on wejdzie do drugiej tury” – dodała.

