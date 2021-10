Na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych wskazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Za plecami partii rządzącej robi się jednak gorąco. Połączone siły Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 zdobyłyby bowiem większe poparcie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby w nich Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Na partię rządzącą chciałoby zagłosować 37 proc. badanych. I chociaż to spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu to ugrupowanie i tak zachowuje znaczącą przewagę.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 25 proc., a na trzecim Polska 2050, na którą chciałoby zagłosować 14 proc. badanych. Obie formacje zdobyłyby więc na tyle duże poparcie, by zagrozić Prawu i Sprawiedliwości.

Bardzo wysoki wynik odnotowała Konfederacja, która może liczyć na poparcie 11 proc. badanych i mocno zbliża się do ugrupowania Szymona Hołowni. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z 7-procentowym poparciem.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Kukiz ’15 (2 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (1 proc.) oraz Porozumienie (1 proc.).

