Paweł Moczydłowski, kryminolog, udzielił wywiadu serwisowi Wirtualna Polska. Podczas rozmowy odniósł się do sprawy Tomasza Komendy.

Jako pierwsza publicznie głos zabrała była partnerka Komendy, Anna Walter, która oświadczyła, że Komenda nie zgadza się na zasądzone alimenty na ich wspólne dziecko. Uderzyła w swojego byłego partnera także w kilku innych aspektach.

Swoje stanowisko przedstawiła również Teresa Klemańska, czyli matka Komendy, która powiedziała, że syn z dnia na dzień zerwał z nią kontakt. Warto podkreślić, że to właśnie ona najmocniej wspierała i walczyła o to, by Komenda opuścił zakład karny.

Zastanawiające słowa ws. Tomasza Komendy

Paweł Moczydłowski, kryminolog, w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do słów matki Tomasza Komendy, która była zszokowana tym, że syn nagle zerwał kontakt z nią i swoim młodszym bratem. Obecnie pozostaje w kontakcie jedynie z najstarszym bratem. Kobieta sugerowała, że ten ma na niego zły wpływ.

Jak całą sprawę ocenia Moczydłowski? – Być może starszy brat wie coś, czego Komenda do tej pory nie wiedział o swojej rodzinie, a o czym on go uświadamia, a może raczej czym go zatruwa. Na przykład o tym, jak rodzina podchodziła do jego wyroku, co się o nim mówiło – powiedział. – Możliwe, że najstarszy syn wykorzystuje informacje, które pozwalają mu odciąć Komendę od reszty rodziny – dodał.

– Co do wywiadu matki – rozumiem jej rozgoryczenie. Jednak niech zrezygnuje z krytyki, niech czeka z otwartym, ciepłym sercem. Niech będzie tą latarnią morską. Ostoją dla syna, by – gdy ten się zatraci – miał gdzie wrócić. Tomasz Komenda potrzebuje kogoś, kto mu uświadomi, w jakim g* on teraz leży, dlaczego dzieje się to, co się dzieje – z rodziną, jego byłą partnerką. On ma taki pier* w głowie, że może pójść w różnych kierunkach – podsumował. Cały wywiad dostępny jest TUTAJ.

