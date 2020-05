Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję w sprawie kandydata, który zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską. Polska Agencja Prasowa podała na Twitterze, że ostatecznie potwierdziły się wczorajsze spekulacje i w wyborach z ramienia KO weźmie udział Rafał Trzaskowski.

„Decyzją zarządu PO Rafał Trzaskowski nowym kandydatem na prezydenta Platformy Obywatelskiej.” – informuje PAP na swoim profilu na Twitterze. Już wczoraj w mediach pojawiły się przecieki, że to właśnie aktualny prezydent Warszawy zastąpi Kidawę-Błońską w walce o Pałac Prezydencki.

Nieoficjalnie: Decyzją zarządu PO Rafał Trzaskowski nowym kandydatem na prezydenta Platformy Obywatelskiej. pic.twitter.com/v6f7iGIWYe — PAP (@PAPinformacje) May 15, 2020

Wczoraj w mediach pojawiła się informacja, że Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnuje ze startu w wyborach. Dziś kandydatka potwierdziła to w specjalnym oświadczeniu. „Nie będę brała udziału w tych wyborach” – powiedziała. Kidawa-Błońska zaznaczyła, że „ponosi odpowiedzialność za spadki sondażowe partii”. „Polityk musi być odważny i mówić najtrudniejsze rzeczy. Wierzę, że moja formacja te wybory wygra” – mówiła.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział dziennikarzom, że nowy kandydat „zostanie wybrany na zarządzie nie po to, żeby zajmować drugie miejsce, lecz po to, by wygrać wybory prezydenckie dla dobra Rzeczpospolitej”. – Mogą państwo być pewni, że zarząd w swojej zbiorowej mądrości wybierze najlepszą możliwą osobę – zaznaczył Grodzki.

