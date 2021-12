Na 3 miesiące do aresztu trafił 33-letni mężczyzna zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów. Jest on podejrzany o rozbój na matce. Do zdarzenia doszło 30 listopada br. w Jeleniej Górze. Mężczyzna siłą wtargnął do mieszkania matki, pobił ją i okradł.

Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 30 listopada br. w jednym z jeleniogórskich mieszkań. Syn siłą wtargnął do mieszkania swojej matki, pobił ją, a następnie z ręki wyrwał 200 zł oraz ukradł telefon komórkowy. Poniesione straty pokrzywdzona oszacowała na blisko 900 zł.

Kobieta zawiadomiła o zdarzeniu policję. Funkcjonariusze w wyniku podjętych czynności w tej sprawie zatrzymali 33-latka podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz za rozbój grozić mu może nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

2 grudnia br. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Źr. Policja Jelenia Góra