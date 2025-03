W Katowicach rozegrały się bardzo groźnie wyglądające sceny. Po zderzeniu dwóch autobusów miejskich, jeden z kierowców trafił do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia, w tym pasażerowie nie doznali poważniejszych obrażeń.

Na ulicy Lwowskiej w Katowicach doszło do groźnego zderzenia dwóch autobusów miejskich. Wstępne ustalenia policji wskazują, że jeden z kierowców zignorował znak stop i wjechał na skrzyżowanie nie zwracając uwagi na inny pojazd.

„Przejechał przez skrzyżowanie i uderzył w bok prawidłowo jadącego autobusu. Policja ustala okoliczności. Na razie nie wiadomo, czy nie była to tylko kolizja” – przekazuje polsatnews.pl sierż. szt. Dominik Michalik z zespołu prasowego KMP Katowice.

Kierowca, który najpewniej spowodował zdarzenie wypadł z pojazdu i doznał obrażeń. Choć nie okazały się one bardzo poważne, to jednak trafił do szpitala na badania. Inni uczestnicy wypadku nie doznali poważniejszych obrażeń.

Źr. Polsat News; PSP Katowice