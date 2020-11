Nieznani sprawcy zdewastowali Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Na monumencie pojawił się napis nawiązujący do ostatnich protestów ws. aborcji. – Temu oczywiście muszą przeciwstawić się odpowiednie służby – powiedział Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia.

Policjanci badają sprawę dewastacji Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Z ustaleń RMF FM wynika, że w nocy z piątku na sobotę pojawił się na nim napis: „Aborcja jest OK”. Zarządca obiektu usunął hasło, a funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu.

Zdewastowali pomnik smoleński. Macierewicz komentuje

Sytuacją zaniepokojony jest były szef MON Antoni Macierewicz. – Zaczęło się od ataku na figurę Chrystusa Króla na Krakowskim Przedmieściu, następnie doszło do zdewastowania pomnika Anny Walentynowicz. Fala niszczenia polskich świętości, postaci symbolizujących nasze najwyższe wartości i tradycje idzie coraz szerzej – powiedział w Polskim Radiu.

Macierewicz przypomniał również, że niedawno akty wandalizmu pojawiły się na a. Jana Pawła II. Według polityka, wybór miejsc nie jest przypadkowy. – Temu oczywiście muszą przeciwstawić się odpowiednie służby. Najważniejsza jest jednak reakcja społeczna – zastrzegł.

W tym kontekście skrytykował posłów opozycji, którzy noszą maski ze znakiem „Strajku Kobiet„. Macierewicz uważa, że symbol błyskawicy jest podobny do znaku Hitlerhugend. – To absolutnie niedopuszczalne. Jest na to przecież zakaz konstytucyjny – ocenił.

