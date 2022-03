We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał do przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą wspólną grupę ekspedycyjną (JEF). Prezydent Ukrainy ostrzegł, że każde z tych państwo może niebawem stać się celem Rosji.

Zełenski apelował o pomoc w powstrzymaniu agresji rosyjskiej i jej ambicji imperialnych. „Nadal możemy powstrzymać rosyjską machinę wojenną, nadal możemy powstrzymać zabijanie ludzi” – mówił.

„Łatwiej będzie zrobić to razem, bo inaczej to oni przyjdą do was” – ostrzegł Zełenski.

Ukraiński prezydent przestrzegł, że jeśli Europa nie zajmie w tej sytuacji stanowiska, to Rosja nie poprzestanie na Ukrainie i wtedy może ruszyć na inne państwa. „Wszyscy jesteśmy celem Rosji. Pomóżcie sobie, pomagając nam” – apelował Zełenski.

W skład dowodzonego przez Wielką Brytanię korpusu wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.

