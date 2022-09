P{rezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował nad ranem nagranie, w którym potwierdził doniesienia o wymianie jeńców. Ukraińców wymieniono na 55 rosyjskich jeńców i aresztowanego prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka.

„Dziś mam dla was 215 dobrych informacji, właśnie dokonaliśmy wymiany, uwalniając z rosyjskiej niewoli 215 bohaterskich obrońców Ukrainy” – ogłosił Zełenski na opublikowanym w sieci nagraniu.

„Sprowadzamy naszych ludzi do domu (…) to wyraźne zwycięstwo naszego państwa, całego społeczeństwa” – mówił Zełenski. „215 rodzin będzie mogło znów zobaczyć swoich bliskich” – podkreślił w swoim wystąpieniu na nagraniu.

„Pamiętamy o wszystkich naszych ludziach i staramy się ocalić każdego Ukraińca. To jest właśnie Ukraina, nasz duch, to jest to, co odróżnia nas od wroga (…) cenimy każde życie” – podkreślił ukraiński prezydent. „Zrobimy wszystko, by uratować każdego, kto dostał się do rosyjskiej niewoli” – podkreślił.

Czytaj także: Obrońcy Azowstalu uwolnieni! Była wymiana jeńców

Wśród wymienionych jeńców jest 108 żołnierzy pułku Azow i w sumie 188 bohaterskich obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu, a także: żołnierze Gwardii Narodowej, armii, marynarki wojennej, straży granicznej, policjanci, członkowie obrony terytorialnej, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i inni – wyliczył Zełenski.

Operacja wymiany była przygotowywana od dłuższego czasu i składa się z kilku elementów – przekazał prezydent. „Po pierwsze, wymieniliśmy jednego fana Rosji na 200 bojowników” – powiedział Zełenski nawiązując do wymiany Medwedczuka.

W ramach drugiej części umowy wolność odzyskało pięciu dowódców – Serhij Wołyński, Światosław Pałamar, Denys Prokopenko, Ołeh Chomenko i Denys Szłeha. „To piątka superbohaterów” – podkreślił Zełenski. Zaznaczył, że negocjacje dotyczące ich uwolnienia były najdłuższe i najtrudniejsze, a dowódcom w niewoli „groziło najgorsze”. Jak dodał, trzecim elementem było uwolnienie cudzoziemców walczących po stronie Ukrainy.

Źr. RMF FM