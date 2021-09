Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił niepokojącą wypowiedź na temat możliwej eskalacji konfliktu z Rosją. W jego ocenie możliwa jest nawet „pełnowymiarowa wojna Ukrainy z Rosją jest możliwa”. Jednocześnie przyznał, że byłby to „największy błąd” Rosji.

Zełeński wziął udział w konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie. Na miejscu usłyszał pytanie, czy w jego ocenie możliwa jest pełnowymiarowa wojna z Rosją. „Uważam, że może do tego dojść” – odparł ukraiński prezydent.

Zełeński zauważył, że agresja Rosji w 2014 r. była „takim krokiem naprzód w tej kwestii”. Przypomnijmy, to wtedy Rosja dokonała aneksji Krymu, a na terenie Donbasu rozgorzały walki, które w mniejszym lub większym natężeniu toczą się cały czas. Prezydent Ukrainy ocenił, że żołnierze jego państwa zdołali powstrzymać dalsze działania nieprzyjaciela.

Choć Zełeński przyznaje, że pełnoskalowa wojna z Rosją jest możliwa, to jednak ocenił, że byłby to „największy błąd” Moskwy.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że to realny scenariusz i nie można go z góry wykluczyć. „To najstraszniejsze, co może być. Ale niestety taka możliwość jest” – powiedział Zełeński.

Wyraził nadzieję na spotkanie w tej sprawie z samym Putinem. „Rosja nie chce szybko rozwiązać sprawy – zakończyć wojny. To mój problem, jak zmusić ich do rozmowy o deokupacji naszych terytoriów” – mówił Zełeński.

Źr. RMF FM