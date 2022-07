Polskie🇵🇱 haubice "#AHSKrab" sieją spustoszenie wśród "drugiej armii świata" Rosjanie🇷🇺 już odczuli, co to jest nowoczesna artyleria i że nie będą mieć bezpiecznego zaplecza. Krab to armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów.Zasięg broni to nawet 40 km pic.twitter.com/lAKkjNlsti