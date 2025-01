Pokój na linii Kijów – Moskwa jest możliwy? Donald Trump bada możliwości jego zawarcia. Ostatnio udzielił ciekawego wywiadu stacji Fox News. Zwrócił w nim uwagę m.in. na zachowanie Wołodymyra Zełenskiego. – On nie jest aniołkiem – podkreślił.

Donald Trump niemal natychmiast po zaprzysiężeniu zabrał się za realizowanie swoich obietnic kampanijnych. Prezydent USA wiele czasu poświęca w ostatnich dniach wojnie na terytorium Ukrainy.

Jego plan doprowadzenia w trybie ekspresowym do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej może jednak napotkać na trudności, z uwagi na diametralnie odmienne oczekiwania obu stron.

Trump jednak nie poddaje się, ostatnio podzielił się swoimi planami z uczestnikami szczytu w Davos. Prezydent USA podkreśla, że wielką rolę w rokowaniach mogą odegrać Chiny i Arabia Saudyjska.

Trump o rozpoczęciu wojny i Zełenskim. „Nie obwiniam tylko jednej strony”

Z kolei w rozmowie z publicystą Seanem Hannitym z Fox News, potwierdził, że może nałożyć cła na Rosję i wymusić na niej pokój. Jednak przy okazji podkreślił, że do wojny w ogóle nie powinno dojść. W jego ocenie przyczynił się do tego Joe Biden swoimi rzekomo prowokującymi wypowiedziami.

– Nie obwiniam tylko jednej strony. Putin nie powinien był tego robić – podkreślił. Co więcej, zasugerował także winę strony ukraińskiej. – Zełenski chce to teraz zakończyć. Ma dość. Ale on też nie powinien był pozwolić, by do tego doszło. Wiesz, on nie jest aniołkiem – powiedział.

W tym kontekście zauważył różnicę wielkości obu armii. – On walczył z dużo większym podmiotem. Dużo większym. Dużo potężniejszym. Nie powinien był tego robić – powiedział.

Trump uważa, że Zełenski mógł uniknąć konfliktu. – Zdecydował: „chcę walczyć”. Wiesz, oni mają 30 tys. czołgów, Rosja. Zełenski nie miał praktycznie żadnych – powiedział prezydent USA. Jednocześnie wyraził uznanie za dotychczasową postawę strony ukraińskiej. Na koniec zapewnił jednak, że czas zakończyć wojnę.

Trump w Fox:



"Zełenski chciał walczyć przeciw dużo większej i potężniejszej armii. Nie powinien tego robić. Nie jest aniołkiem. Mógł zawrzeć umowę, która nic by nie kosztowała. Ale postanowił walczyć. Byli dzielni, ale daliśmy im miliardy $"pic.twitter.com/OBM2M8JnVU — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) January 24, 2025

Przeczytaj również: