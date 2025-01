Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński odniósł się do wydarzeń z USA. Nowo wybrany prezydent Donald Trump złożył przysięgę i po uroczystej inauguracji przystąpił do wykonywania obowiązków. Prezes PiS zwrócił uwagę na jeden szczegół z obietnic Trumpa.

Kaczyński ocenił, że zmiana warty w Białym Domu to „powrót zdrowego rozsądku”. „Mamy szczególną sytuację” – rozpoczął prezes PiS.

„Oto w najpotężniejszym państwie, a w szczególności najpotężniejszym państwie demokratycznym, w USA, mamy powrót do zdrowego rozsądku, do odrzucenia tych wszystkich przedsięwzięć, które mają ograniczać rozwój gospodarczy, ale co może jeszcze ważniejsze, powrót do zdrowego rozsądku w takich sprawach jak np. płci” – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS studził też emocje swoich zwolenników, bo ocenił, że wygrana Trumpa nie musi zapowiadać wzmocnienia prawicy w Europie. „Ja najdalszym jestem od takiego myślenia, że wydarzenia w Stanach Zjednoczonych załatwiają polskie sprawy. Polskie sprawy musimy załatwić my tutaj sami. Mamy okazję, taką okazją są wybory prezydenckie” – mówił Kaczyński.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl