Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę przemówieniu zabrał głos w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Odniósł się też do konieczności nakładania na Rosję kolejnych sankcji.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego kraj otrzymał kwestionariusz związany z procedurą przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapowiedział, że Ukraina odpowie prawdopodobnie w ciągu tygodnia. „Otrzymaliśmy kwestionariusz od Komisji Europejskiej. Odpowiedzi na niego będą podstawą do przygotowania konkluzji w sprawie gotowości Ukrainy do negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. Przygotujemy naszą odpowiedź bardzo szybko. Myślę, że w ciągu tygodnia” – powiedział.

Z informacji, jakie napływały z negocjacji ukraińsko-rosyjskich wynika, że Rosja nie będzie sprzeciwiała się uczestnictwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Kwestia neutralności kraju, która jest omawiana, dotyczy wyłącznie uczestnictwa w NATO.

Prezydent Ukrainy po raz kolejny zaapelował też o nakładanie kolejnych sankcji na Rosję. „Uważam, że łagodność, z jaką niektórzy na Zachodzie wciąż traktują państwo rosyjskie, jest błędem. Wiemy, kto nieustannie próbuje złagodzić propozycje sankcji. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Europa wreszcie zrozumiała: w każdym przypadku trzeba będzie nałożyć na Rosję naprawdę zasadnicze i naprawdę mocne sankcje” – stwierdził.

Czytaj także: Zełenski publikuje wstrząsające nagranie. Polska w gronie kilku państw [WIDEO]

Źr.: Onet