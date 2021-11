Prezydent Czech Milosz Zeman wystosował specjalny list do prezydenta Andrzeja Dudy. W jego treści poinformował, że Czechy są gotowe, aby wysłać do polski swoją armię w celu wsparcia Polski w obronie granicy wschodniej.

Kancelaria czeskiego prezydenta opublikowała treść listu we wtorek. „Bardzo uważnie śledzę sytuację na granicy polsko-białoruskiej, która wynika ze złych intencji tych, którzy nie wahają się wykorzystywać nieszczęścia innych dla własnych korzyści – jako prezydent Republiki (Czeskiej) i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także jako obywatel, Wasz sąsiad i sojusznik” – pisze Zeman.

Podkreślił, że Polska broni nie tylko swojej granicy, ale również granicy NATO i Unii Europejskiej. W jego ocenie w tej sytuacji wszystkie państwa należące do tych struktur powinny reagować na wszelkie zagrożenia i oferować swoją pomoc.

„Armia Republiki Czeskiej jest gotowa, w przypadku zainteresowania i spełnienia warunków prawnych, do wysłania wojsk do pomocy w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze gotowi są do natychmiastowej dyslokacji” – napisał Zeman.

Prezydent Czech zastrzegł, że decyzja o wysłaniu sił zbrojnych poza terytorium kraju na okres do 60 dni należy do rządu. Należy przy tym spełnić warunek, że odbywa się to w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z międzynarodowych traktatów o wspólnej obronie przed atakiem. „Zadbam o to, by Republika Czeska wypełniła swoje zobowiązania sojusznicze w obronie naszego wspólnego bezpieczeństwa” – zapewnił Zeman. „Razem damy radę!” – zakończył list.

