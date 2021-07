Niedawno media społecznościowe obiegło nagranie, na którym Karol Fila po transferze z Lechii do Strasbourga puszcza innym graczom utwór „Przez twe oczy zielone”. Na filmiku widać, że młody polski piłkarz zrobił w ten sposób furorę. Sprawę skomentował osobiście Zenek Martyniuk.

Nagranie z występu zawodnika pojawiło się na oficjalnym profilu jego nowego klubu. „Dobra robota Karol” – napisano. Na nagraniu widać, że inni zawodnicy klubu z dużym entuzjazmem odnieśli się do odtwarzanej muzyki i śpiewu Karola.

🎵 #StageRCSA I En polonais dans le texte, Karol #Fila a passé haut la main le test du bizutage face à ses nouveaux coéquipiers… Avec même quelques mots en français pour enflammer la salle 🔥



𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐣𝐨𝐛 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 ! 🎤🎶#PrépaRCSA #GénérationRacing pic.twitter.com/ysscKEWTWa — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 16, 2021

Co na to Zenek Martyniuk? „Widać, że się podobało. Zresztą musiało się podobać, to jest skoczny rytm” – komentuje muzyk w rozmowie ze Sportowymi Faktami. Przypomniał również, że dawniej polscy piłkarze zaśpiewali tę piosenkę po wygranym meczu z Irlandczykami.

Zenek Martyniuk cieszy się z popularności

„To znaczy, że wśród piłkarzy jest bardzo popularna. Zresztą nie tylko w tym środowisku” – cieszy się Zenek Martyniuk. „Ale po tym, jak promował ją Kamil Grosicki, tym bardziej. Po strzelonych bramkach w Białymstoku na Jagiellonii puszczano piosenkę z tekstem „Przez twe bramki brameczki strzelone oszalałem” – wspomina.

Gwiazdor diso polo przyznaje, że Polacy roznoszą jego twórczość po całym świecie. „Pani napisała do mnie, że ma męża Włocha i bardzo mu się podobają piosenki z mojego repertuaru. Refren „Przez twe oczy zielone” jest chyba najbardziej nośny” – mówi Zenek Martyniuk.

„Ale często dostaję wiadomości również ws. piosenki „Czekam na ciebie”. To otrzymuję linki z Dubaju, to ktoś z wczasów z Grecji przysyła… Tańczą i śpiewają zarówno Polacy, jak i miejscowi. Na moje koncerty w USA czy w Londynie przychodzą nie tylko Polacy. Często Polki zabierają ze sobą swoich angielskich partnerów i świetnie się bawią” – dodaje.

Źr. sportowefakty.wp.pl