Emerytury gwiazd to temat, który regularnie pojawia się w mediach. Wygląda na to, że problemu niskich świadczeń nie będzie miał Zenek Martyniuk. Wokalista przyznał publicznie, że regularnie opłaca znacznie wyższą składkę, niż jest wymagana, dzięki czemu jego emerytura będzie wysoka.

O emeryturach gwiazd mówi się bardzo dużo. Część z nich publicznie przyznaje, że ich świadczenia są bardzo niskie. Alicja Majewska powiedziała ostatnio, że jej emerytura ledwo przekracza tysiąc złotych. Z kolei Karol Strasburger przyznał, że świadczenie waha się u niego w przedziale 1-2 tysiące złotych. Takich przypadków zresztą jest więcej.

Wynika to z faktu, że aktorzy czy piosenkarze to osoby wykonujące wolne zawody. Przez lata mogą oni nie odprowadzać regularnych składek, ponieważ pracują na podstawie umów o prawa autorskie czy umów o dzieło. Kwestia opłacania składek jest więc tu indywidualnym wyborem, na który często się nie decydują.

Zenek Martyniuk może liczyć na pokaźną emeryturę

Zupełnie inaczej podchodzi do tematu Zenek Martyniuk. Lider zespołu Akcent przyznał ostatnio, że w każdym miesiącu opłaca składkę i to znacznie wyższą, niż trzeba, ponieważ wynoszącą 4 tysiące złotych. To zdecydowanie więcej, niż na ten cel przeznacza duża część pracodawców. Dzięki temu wokalista będzie mógł liczyć na wysokie świadczenie emerytalne, prawdopodobnie przekraczające 5 tysięcy złotych.

