Zenek Martyniuk i Rafał Trzaskowski na jednym nagraniu – ten obraz wywołał wiele komentarzy. Zareagowała już nawet Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP, która zastanawia się na reakcję małżonki muzyka.

Rafał Trzaskowski intensywnie podróżuje po kolejnych miejscowościach na mapie Polski. Ostatnio pojawił się w woj. podlaskim. Podczas wizyty doszło do niespodzianki. W mediach społecznościowych prezydenta Warszawy pojawiło się nagranie, na którym widać… Zenka Martyniuka.

Gwiazda disco-polo pojawia się w żartobliwym filmiku. – Jak do tego doszło? – pyta Trzaskowski. – Nie wiem – odpowiada Zenek Martyniuk. – Ciąg dalszy? Czas pokaże – zastanawia się w opisie Trzaskowski.

Zenek Martyniuk i Rafał Trzaskowski na jednym nagraniu. Reaguje żona byłego prezesa TVP

Internauci zaczęli od razu spekulować o możliwym poparciu Trzaskowskiego przez Martyniuka. Co ciekawe, głos w tej sprawie zabrała Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP, która zna małżonkę Martyniuka.

– Trzaskowski w funklubie Zenka Martyniuka, witamy Rafała! Czego to się nie zrobi w kampanii… – napisała na Instagramie. – Pamiętamy Tuska z jego ołtarzykiem w pokoju. Sondaże muszą być naprawdę kiepskie, PO sięga po ulubioną muzykę Telewizji Polskiej naszych czasów, na którą tak szczuł Rafał Trzaskowski. Czekam, jak zaśpiewa i zatańczy z moim mężem i Zenkiem na jednej scenie – dodała.

Następnie podjęła wątek poglądów gwiazdy disco-polo. – Zenek jest apolityczny, Trzaskowski zadzwonił, poprosił o nagranie i Zenek się zgodził, bo jest sympatycznym człowiekiem – czytamy.

– Nie wiem tylko, co na to wszystko Danusia, dużo rozmawiamy o polityce i poglądy mamy bardzo podobne. Jak Zenek po takim nagraniu wróci do domu? Myślę, że bieda będzie, Danusia już czeka z wałkiem i zgotuje mu niezłe piekiełko – zażartowała na koniec.

