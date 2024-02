Aurelio De Laurentiis, właściciel włoskiego klubu piłkarskiego Napoli najwyraźniej nie może pogodzić się z tym, że Piotr Zieliński po zakończeniu sezonu zmieni barwy. Polski pomocnik porozumiał się z Interem Mediolan, do którego niedługo dołączy.

To już pewne, że Piotr Zieliński po zakończeniu sezonu opuści Napoli. 29-latek dołączy do Interu Mediolan, za co spotykają go szykany w dotychczasowym klubie. M.in. nie uwzględniono go w składzie Napoli w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Teraz bardzo dosadne słowa padły z ust właściciela Napoli. „Widzieliście ostatnie występy Zielińskiego? Nie można nagradzać kogoś, kto latem powiedział mi, że chce zostać, a potem nie przedłużył kontraktu. Nie winię Zielińskiego, ale jego agenta, który wolał go wytransferować, żeby zarobić. Zaproponowałem Piotrowi dużo pieniędzy” – powiedział De Laurentiis.

Sytuacja wygląda na tyle źle, że może się okazać, że Zieliński nie pojawi się na boisku już do końca obecnego sezonu. „Jeśli nie trenuje, nie wkłada wysiłku i boi się kontuzji, to po co mi taki zawodnik?” – grzmiał De Laurentiis.

Źr. Radio ZET