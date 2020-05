Od kilku dni trwa ogromne zamieszanie wokół Trójki. Po aferze z listą przebojów z pracą pożegnał się Marek Niedźwiecki, a za nim ruszyła prawdziwa lawina rezygnacji. Zamieszanie skomentował w sieci Krzysztof Ziemiec, który opublikował gorzki wpis.

Na fali ostatnich wydarzeń związanych z Listą Przebojów i najnowszą piosenką Kazika, z Trójki odeszło wielu legendarnych dziennikarzy. Teraz okazało się, że z Trójki po 57 latach pracy postanowił odejść Piotr Kaczkowski. Dziennikarz związany był ze stacją od 1963 roku i zajmował się przede wszystkim tematyką muzyki rockowej.

W specjalnym oświadczeniu Piotr Kaczkowski wyznał, że miał nadzieję, iż Trójka zawsze pozostanie dla niego domem. „Marzyłem, że tak będzie zawsze. Niestety, od szeregu już lat, dzień po dniu, coraz bardziej blakły i więzły mi w gardle. Decyzja dojrzewała więc we mnie od dawna” – czytamy.

Krzysztof Ziemiec odniósł się w sieci do rezygnacji właśnie tego dziennikarza. „To już na prawdę koniec Trójki jaką ona była.” – zaczął swój wpis. „Właśnie odszedł Piotr Kaczkowski! Dla mnie mistrz słowa, nauczyciel muzyki i co nie mniej ważne – dobry, bo wymagający szef! To jest wielka strata i problem dla radia” – napisał dziennikarz.

To już na prawdę koniec Trójki jaką ona była. Właśnie odszedł Piotr Kaczkowski! Dla mnie mistrz słowa, nauczyciel muzyki i co nie mniej ważne – dobry, bo wymagający szef! To jest wielka strata 😥 i problem dla radia — Krzysztof Ziemiec (@KZiemiec) May 19, 2020

Wśród dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie zrezygnowali są m.in.: Marek Niedźwiecki, Marcin Kydryński, Hirek Wrona czy dyrektor muzyczny Piotr Metz. Współpracy ze stacją odmawia też wielu artystów, między innymi Organek, Dawid Podsiadło czy Artur Rojek. Również Kazik Staszewski zaapelował, by jego piosenka pt. „Twój ból jest lepszy niż bój” nie była grana w stacji.

