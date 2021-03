Zgrzyt w programie „Woronicza 17” TVP. Krzysztof Ziemiec zadał pytanie, które zdenerwowało wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. – Kiedy rząd „pokłóconej prawicy” nie radzi sobie z pandemią wy wrzucacie, w poważnym programie jakieś pierdoly!? – mówił poirytowany polityk.

Wątpliwości wokół związku Soku z Buraka z politykami opozycji były jednym z tematów dzisiejszego wydania programu „Woronicza 17” w TVP. Prowadzący Krzysztof Ziemiec poprosił swoich gości o komentarz w tej sprawie. Kiedy do głosu doszedł wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zrobiło się nieprzyjemnie…

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego przypomniał, że obchodzimy dziś Niedzielę Palmową, czas refleksji. – Rozpoczynał swój program od rzeczy, która jest kompletnie marginalna w skali tego, co się w naszym kraju dzieje – zauważył.

– Kiedy w 2020 roku umiera 78 tysięcy rodaków więcej niż w 2019, gdzie od stycznia do marca umiera 18 tys. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim… – dodał.

Polityk PSL bezlitosny dla gospodarza programu. Ziemiec: „Panie marszałku…”

Dziennikarz TVP usiłował wyjaśnić, że sprawa pandemii zostanie poruszona w dalszej części programu, jednak to nie uchroniło go przed dalszą krytyką.

– Kiedy rząd „pokłóconej prawicy” nie radzi sobie z pandemią wy wrzucacie, w poważnym programie jakieś pierdoly? – mówił Zgorzelski.

– Panie marszałku… – usiłował przerwać gospodarz programu.

– Ja oczekuję poważnych tematów, dyskusji o ważnych sprawach, a nie o jakimś tam Soku z Buraka. Dzisiaj, w niedzielę, ludzie mają słuchać o jakimś tam Soku z Buraka? Proszę o poważne tematy, nie będę się odnosił do pierdół – protestował polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Dobrze, ja powiem o co chodzi – zareagował Ziemiec. – Jeśli dana stacja ma jakiegoś newsa, to go ujawnia i w jakiś sposób późnej przez cały czas ciągnie… – tłumaczył Ziemiec.

– Newsa? To lepiej dajcie wtedy, kiedy rząd zacznie sobie radzić z pandemią! – mówił Zgorzelski.