Politycy Konfederacji w mocnych wystąpieniach w Sejmie krytykowali rząd w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do stanowiska Konfederacji odniósł się Rafał Ziemkiewicz. Publicysta wbił szpilkę politykom ugrupowania.

Ziemkiewicz odniósł się przede wszystkim do wczoraj wyrażonego stanowiska Konfederacji. Politycy apelowali do rządu o wycofanie polskich wojsk z Iraku. W podobnym tonie wypowiadali się również dzisiaj z mównicy sejmowej.

Głos w sprawie konfliktu bliskowschodniego zabrali w Sejmie m.in. Grzegorz Braun i Robert Winnicki. Ten pierwszy złożył nawet projekt uchwały Sejmu wzywającej rząd do wycofania polskich wojsk z Iraku. „Chcecie być na wojnie! Wy chcecie żeby wojska polskie odgrywały rolę wojsk okupacyjnych.” – grzmiał Braun z mównicy zwracając się w stronę ław, w których siedzą politycy PiS. „Tego właśnie chcecie. A my chcemy inaczej.” – podsumował poseł Konfederacji.

W podobnym tonie wcześniej wypowiedział się w Sejmie Robert Winnicki. „Wczoraj była mowa o tym, że niezależnie od woli parlamentu irackiego, my będziemy patrzeć co robią Stany Zjednoczone w sprawie obecności wojsk w tym kraju.” – mówił Winnicki. „Dzisiaj rano najwyższy przywódca Iranu mówił o małym, złym kraju w Europie, gdzie spiskowano przeciwko Iranowi. To jest efekt waszej polityki!” – grzmiał nawiązując do ubiegłorocznej konferencji bliskowschodniej w Polsce. Stanowisko Konfederacji krytycznie ocenił Rafał Ziemkiewicz.

„Działacze Konfederacji mają rację nawołując, by o Rosji myśleć realistycznie i nie opierać polityki na emocjach.” – rozpoczął swój wpis na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. „Niestety, z ich wypowiedzi o USA przebija właśnie odrzucenie realizmu na rzecz graniczącego z obsesją resentymentu. O tyle dziwnego, że typowego raczej dla lewaków.” – podsumował krytycznie.

