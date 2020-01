Wniosek formalny @GrzegorzBraun_ dot. wprowadzenia do porządku obrad Uchwały Sejmu RP w sprawie wycofania wojsk polskich z terytorium Iraku.



Nasz poseł do posłów PiS: "Chcecie być na wojnie! Wy chcecie żeby wojska polskie odgrywały rolę wojsk okupacyjnych. A my chcemy inaczej." pic.twitter.com/qyh4bUaIXU