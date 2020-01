Irański atak rakietowy na bazy USA w Iraku jeszcze bardziej zaognił napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Irańczycy odpowiedzieli w ten sposób na zabicie gen. Kasema Sulejmaniego przez Amerykanów. Tymczasem gen. Roman Polko przyznał, że Polska powinna podjąć konkretne działania w obliczu kryzysu.

W nocy wojska irańskie przeprowadziły ostrzał rakietowy dwóch baz amerykańskich na terenie Iraku. Choć Irańczycy twierdzą inaczej, to według przedstawicieli koalicji, nie ma żadnych ofiar wśród żołnierzy i personelu. W ostrzelanych baza przebywają również polscy żołnierze prowadzący misję szkoleniową w Iraku. Gen. Roman Polsko w rozmowie z portalem money.pl przyznał, że irański odwet był do przewidzenia.

Czytaj także: Morawiecki zabrał głos w sprawie konfliktu USA – Iran

„Prawo do odpowiedzi było, ale nikt nie dąży do III wojny światowej. Pytanie, co będzie dalej.” – zastanawia się były dowódca GROM. Gen. Polko przypomniał zapowiedź Iranu o uderzeniu w sojuszników USA, Izrael i Arabię Saudyjską. Podkreślił, że zagrożone jest nie tylko bezpieczeństwo żołnierzy, ale także instalacje naftowe. „Rozpętanie wojny uderzy w surowce.” – podkreślił.

Gen. Polko: „Polska powinna postawić żołnierzy w stan gotowości”

Były szef GROM wskazał, co powinny w tej sytuacji zrobić polskie władze. „Polska powinna brać przykład z Wielkiej Brytanii i jako kraj natowski postawić żołnierzy w stan gotowości.” – stwierdził gen. Polko. „Musimy skonsultować dalsze działania ze sojusznikami, tu nie mogą działać emocje.” – dodał.

Czytaj także: Trzęsienie ziemi w Iranie! W pobliżu elektrowni jądrowej

Wojskowy przyznał, że pomimo odległości geograficznej, konflikt dotyczy też Polski. „Jednak, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy zaangażowani ten konflikt poprzez sojusze i samą obecność naszych żołnierzy w tym rejonie.” – wyjaśnia gen. Polko. „Póki co, jesteśmy trochę obok. To dzieje się poza nami.” – uspokaja były szef GROM. Zaznaczył jednak, że Polska przede wszystkim powinna skupić się na działaniach dyplomatycznych.

Źr. money.pl