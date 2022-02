Rafał Ziemkiewicz poinformował o swoich problemach ze zdrowiem. Publicysta zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Facebook, w którym ujawnił nieco więcej szczegółów.

– Trochę się ostatnio miotam, ale powoli wychodzę na prostą – rozpoczął swój wpis Rafał Ziemkiewicz. W jego dalszej części publicysta postanowił zdradzić przyczyny takiego stanu rzeczy. Okazuje się, że Ziemkiewicz ma problemy ze zdrowiem.

Co dolega Ziemkiewiczowi? Z wpisu wynika, że „w grę” może wchodzić cukrzyca. – Po kolei. Po pierwsze, zdrowie – nie wchodząc za głęboko w prywatność, mogę powiedzieć, że w oczy zajrzało widmo przejścia na insulinę i trzeba było znacznie zwiększyć częstotliwość i intensywność treningów – napisał Rafał Ziemkiewicz w swoim wpisie na Facebooku.

Publicysta przyznał, że trudno jest mu obecnie pogodzić treningi z pracą twórczą, jednak, co sam przyznaje, są rzeczy ważne i ważniejsze. – Trudno pogodzić cardio i funkcjonalne z aktywnością twórczą, ale są rzeczy ważne i ważniejsze – stwierdził.

W dalszej części swojego wpisu Ziemkiewicz przyznaje, że boryka się również z problemami dotyczącymi YouTube, czyli serwisu, gdzie publikuje swoje filmy. – Najpierw demonetyzacje „z automatu”. Po tym, jak w końcu udało się wyjaśnić ich mechanizm i zażegnać problem, przynajmniej czasowo, zaczęło się blokowanie filmów za „naruszenie zasad” (w pierwszym wypadku poszło o wierszyk Tuwima „Murzynek Bambo”, uznany za rasizm, w drugim o cytowanie wywiadu prof. gen. Gieleraka dla „Dziennika”, uznanego przez YouTube za „dezinformację” i „namawianie do zachowań sprzecznych z wytycznymi WHO). O ile demonetyzacje nie przeszkadzały w wyświetlaniu filmów na ziemkiewicz.info, i w tym próbowałem szukać rozwiązania, to zablokowanie kanału za „naruszenia” skutecznie to uniemożliwiło – napisał publicysta.