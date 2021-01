Rafał Trzaskowski udzielił wywiadu stowarzyszeniu Oxford Union. Prezydent Warszawy uderzył w nim w TVP sugerując m.in., że telewizja publiczna zrobiła z niego niskiego człowieka. Rozmowę Trzaskowskiego ostro skomentował Rafał Ziemkiewicz.

Rafał Trzaskowski udzielił niedawno wywiadu stowarzyszeniu Oxford Union. Podczas rozmowy poruszono wątek wyborów prezydenckich w Polsce. Polityk tłumaczył prowadzącej rozmowę, że musiał się mierzyć nie tylko ze swoim konkurentem, ale także z propagandą rządową.

Trzaskowski ma żal do mediów publicznych także za poruszenie sprawy jego wzrostu. Polityk podejrzewa, że poruszenie tego motywu nie było przypadkowe i wynikało z wyrachowania wyborczego. – Ktoś prawdopodobnie powiedział im, ze niscy politycy przegrywają wybory – mówił. Więcej TUTAJ.

Prezydent stolicy mówił też o antysemityzmie. „Wymyślili to, że dajemy własność Warszawy w żydowskie ręce, tylko po to, żeby grać antysemicką kartą. Niestety oni to robią” – oświadczył.

Rafał Trzaskowski o antysemityzmie: Wymyślili to, że dajemy własność Warszawy w żydowskie ręce, tylko po to, żeby grać antysemicką kartą. Niestety oni to robią



WIĘCEJ: https://t.co/tJRpT1NYEh#wieszwięcej pic.twitter.com/KdYCuyrfdZ — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 25, 2021

Ziemkiewicz nie wytrzymał. Ostro o słowach Trzaskowskiego

Głos ws. tej ostatniej wypowiedzi Trzaskowskiego zabrał publicysta Rafał Ziemkiewicz. Nie bawił się w dyplomację i zamieścił bardzo ostry wpis w serwisie Twitter. Ziemkiewicz określił słowa prezydenta Warszawy mianem „łajdactwa”.

„Co ten człowiek wygaduje! Co za łajdactwo!!!” – napisał publicysta m.in. tygodnika „Do Rzeczy”.

Co ten człowiek wygaduje! Co za łajdactwo!!! https://t.co/fgdaYMgyVG — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) January 25, 2021

„Widzę, że Rafał wypowiedział Wojnę Hołowni w dziedzinie kręcenia paździerzy ziemniakiem. Może zorganizują jakiś festiwal polityki alternatywnej w Warszawie?” – napisał pod tweetem Ziemkiewicza jeden z internautów.